В Карабахе обнаружены самодельные артиллерийские установки армян

Во время осмотра территории в Карабахском регионе были обнаружены три самоходные артиллерийские установки, принадлежавшие армянским незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщили в понедельник Day.Az в минобороны Азербайджана, эта бронетехника создана путем искусственной установки артиллерийской пушки на тягач, оснащенный танковым двигателем Т-72.

Было отмечено, что данная установка способна вести огонь снарядами производства 1951 года и дальностью до 17,5 км.

"Не исключено, что эти установки, обнаруженные на огневых позициях, расположенных в направлении Ханкенди-Шуша, были использованы армянскими незаконными вооруженными отрядами в целях обстрела города Шуша в ходе антитеррористических мероприятий локального характера", - отмечается в сообщении.