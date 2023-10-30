Омбудсмен Азербайджана о находящихся в Баку под арестом сепаратистах

Аппарат омбудсмена регулярно проводит посещения задержанных лиц, во время посещений также были проведены встречи с лицами, обвиняемыми в совершении военных преступлений против Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что все их права обеспечены.

"Мы внимательно относимся к каждому задержанному. Им так же предоставлена возможность поддерживать связь со своими семьями, они обеспечены со стороны государства переводчиком", - сказала омбудсмен.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Азербайджана арестовали в Карабахе и доставили в Баку т.н. "президентов" сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, "председателя парламента" Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна, Давида Манукяна и "государственного министра" Рубена Варданяна.