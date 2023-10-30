Новый ужастик Марион Маришаль

Автор: Байрам Эльшадов

Антиазербайджанская риторика становится главным трендом французских псевдополитиков, желающих занять свое место под солнцем. Весьма очевидно, почему это делается, ведь армянская диаспора во Франции старается продвинуть любого проармянского политика. Единственный критерий - верность и лояльность армянским покровителям, а все остальное второстепенно.

Марион Маришаль, полнейший профан в сфере политики, которую надо держать максимально далеко от включенных микрофонов, стала очередной защитницей обездоленных армян. Методы ее гнусны и отвратительны, даже в сравнении с другими продажными французскими политиками.

Феерическое по глупости интервью она дала одному из телеканалов, где рассказывала о том, что армянские жители Карабаха "пережили ужас". Она рассказала много сказок. О том, как детям, якобы, "перерезали горло", о том как армяне "увозили трупы в автомобилях", потому что боялись "осквернения кладбищ". Только вот странно, что помимо нее о таком никто не слышал и не говорил. Даже сами армяне. Получается, что у Марион или сверхнадежные источники, которые видят, слышат и знают больше других. Или же она просто врет. Согласитесь, второй вариант более вероятен, учитывая, что международные наблюдатели и сам Макрон отказались использовать термины, продвигаемые армянами.

И что еще хуже, потом она сравнила Азербайджан с ХАМАС. Возмутительная наглость со стороны Марион. Но чего ждать от правого политика? Ведь создание новостной повестки, основанной на религиозной нетерпимости, является ее политической линией. И конечно, у нее хватило мозгов только на то, чтобы провести самую глупую, идиотскую и в корне неправильную параллель.

Но на этом она не остановилась. Еще Маришаль успела по-быстрому поехать в Армению, не забывая радовать армян рассказами о том, что Азербайджан "уничтожает" их "культурное наследие".

Новый французский друг армян много чего не знает. Но вот что ей точно необходимо знать. Клевета является уголовно наказуемым преступлением. А что будет, если Маришаль придется отвечать в суде за свои слова? А может было бы еще лучше проверить ее связи с армянами. Весьма вероятно, что на ее банковском счету найдутся средства, происхождение которых она не сможет объяснить.

И каково ей будет после этого с запятнанной репутацией? Если говорить совсем откровенно, то Марион Маришаль является нацисткой, которая демонстрирует откровенную ненависть к людям на основе их национальной и религиозной принадлежности. Маскируя свои фашистские речи под заботу о ком-либо или о чем-либо, ей не удается спрятать свою сущность, которая видна всем невооруженным взглядом.