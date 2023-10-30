Генсек Совета Европы поблагодарила Али Нагиева

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поблагодарила главу Службы Государственной Безопасности Азербайджана Али Нагиева.

Как сообщает Day.Az, об этом она написала в аккаунте "Х".

"Мы благодарим господина Али Наги оглу Нагиева за подписание Конвенции против торговли органами", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Конвенция Совета Европы против торговли органами призывает правительства ввести уголовную ответственность за незаконное изъятие человеческих органов у живых или умерших доноров.