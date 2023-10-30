https://news.day.az/politics/1610715.html Генсек Совета Европы поблагодарила Али Нагиева - ФОТО
Генсек Совета Европы поблагодарила Али Нагиева - ФОТО
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поблагодарила главу Службы Государственной Безопасности Азербайджана Али Нагиева.
Как сообщает Day.Az, об этом она написала в аккаунте "Х".
"Мы благодарим господина Али Наги оглу Нагиева за подписание Конвенции против торговли органами", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что Конвенция Совета Европы против торговли органами призывает правительства ввести уголовную ответственность за незаконное изъятие человеческих органов у живых или умерших доноров.
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