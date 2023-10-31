Армяне и HALO Trust ушли, оставив после себя смерть

Автор: Лейла Таривердиева

В процессе разминирования освобожденных территорий азербайджанские специалисты обнаружили на территории Ханкенди базу печально известной международной организации HALO Trust. Когда-то HALO Trust называлась британской, потом - американской, а теперь она именуется просто как международная неправительственная организация. На базе HALO Trust было найдено большое количество выведенных из строя детекторов и прочего намеренно испорченного оборудования для разминирования.

Новость оставила неприятный осадок. Пристрастие к вандализму и вредительству передалось и зарубежным партнерам армянской стороны. Отношения компании с Баку плохие и вряд ли она "унизилась" до того, чтобы попытаться получить разрешение на вывоз оборудования. Организация работала на территории Азербайджана незаконно, однако при уважительном подходе к азербайджанской стороне ей могли бы позволить это сделать.

Хотя, скорее всего, от HALO Trust в Ханкенди осталось только название, и после войны зарубежное начальство туда уже не ездило. За пару недель до 44-дневной войны был назначен новый руководитель незаконно действующего офиса организации в Ханкенди Эдвард Сайфретт. Долго проработать ему не пришлось. В феврале 2021 года представитель компании Майлз Хоторни имел встречи в Ереване, на которых заверил, что организация будет продолжать работать в Карабахе. Последним упоминанием HALO Trust в Карабахе было сообщение руководства НПО о том, что по причине "блокады" "голодают" 100 сотрудников организации в Ханкенди. На этом эпопея вдохновенной помощи сепаратистам Карабаха закончилась. Думается, после ухода иностранных инструкторов база стала ненужной.

В свое время, педалируя необходимость пребывания на оккупированных территориях, организация обосновывала это заминированностью 90 процентов территорий Карабаха. Причем, о том, кто был в этом виноват, никогда речь не велась. HALO Trust для чего-то было необходимо оставаться в Азербайджане, несмотря на скандалы и прекращение финансирования. Работать в оккупированном Карабахе организация, созданная в 1988 году британским депутатом, начала в 2000 году. В 2011 году Азербайджан добился прекращения финансирования карабахского офиса британским правительством. В том же году Азербайджан запретил перевозку через территорию страны в Афганистан оборудования HALO Trust, после чего та обратилась в ООН с жалобой на Баку. Однако азербайджанская сторона не пошла на попятную и потребовала прекращения несанкционированных работ в Карабахе. После переговоров по дипломатическим каналам задержанное оборудование было отправлено в Грузию. Дошло ли оно до адресата, это уже не наша проблема.

В 2013 году прямое финансирование HALO Trust прекратили и Соединенные Штаты, средства выделялись ей в составе финансовой помощи сепаратистам, которая продолжалась до марта 2020 года. Международные доноры отказались финансировать организацию, так как не имели возможности проверить достоверность ее отчетов. А достоверность этих отчетов вызывала сомнения. Работы HALO Trust в Нагорном Карабахе поддерживались Международным агентством развития США (USAID) и канадской компанией Reece Foundation and Grapes for Humanity. Но этого финансирования было недостаточно, и тут на помощь пришло армянство. Правда, даже Сержу Танкяну со всей его убедительностью не удалось собрать требуемую сумму. В конце концов, армянский энтузиазм тоже иссяк.

О том, чем занималась HALO Trust в Азербайджане в период оккупации, армянские СМИ писали одно время много и в героико-романтических тонах. Азербайджанская сторона не имела доступа к захваченным территориям, однако опыт сотрудничества с HALO Trust России позволял делать некоторые выводы. Еще в 90-х годах ФСБ выявила факты, дискредитирующие тогда еще британо-американскую компанию. Было обнаружено, что, работая на Северном Кавказе, специалисты организации разминирования обучали местных "коллег" устанавливать и маскировать мины. В Азербайджане эта информация была принята к сведению, и, как показало дальнейшее развитие событий и тотальное минирование в период оккупации захваченных Арменией территорий, HALO Trust не теряла времени даром. Масштабы минирования и применявшиеся при этом схемы говорят о том, что делалось это не стихийно, а под руководством специалистов. За сотни тысяч мин, оставленных на азербайджанских землях оккупантами, мы должны благодарить, в первую очередь HALO Trust.

Интересно, что после войны, когда встал вопрос карт минных полей, из Карабаха неожиданно зазвучали обвинения в адрес HALO Trust в шпионаже и передаче этих карт Турции. Армянская сторона очень старалась, закапывая мины на каждом метре земли, но азербайджанские подразделения во время 44-дневной войны все равно смогли преодолеть эти преграды. Минные поля, по идее, должны были помешать продвижению армии освободителей, рассуждали в Ханкенди, но почему-то не помешали. И виноватой была названа HALO Trust, двадцать лет добросовестно проработавшая на сепаратистов, испортившая из-за этого отношения с Баку и потерявшая правительственное финансирование. Вот она, армянская благодарность...

На сегодня Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран мира. С ноября 2020 года, то есть после завершения Второй карабахской войны на деоккупированных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено около 90 тысяч мин. Это и противотанковые, и противопехотные мины, и мины-ловушки, и неразорвавшиеся боеприпасы. Сотни тысяч мин еще остаются в земле. Буквально на днях, 26 октября в Тертерском районе на армянской мине подорвался местный житель. Мужчине ампутировали руку.

Азербайджан ведет разминирование собственными силами. Как сказал, выступая на Шушинском глобальном форуме Президент Ильхам Алиев, Баку получил несколько предложений от международных компаний по работе в этой области. Но, к сожалению, назначенная ими цена была очень высокой - в 8-10 раз выше реальной стоимости обезвреживания одной мины. Поэтому всю работу проводят местные азербайджанские компании и Государственное агентство по разминированию ANAMA. Используются беспилотники, позволяющие обнаруживать наиболее загрязненные минами участки.

Несколько дней назад Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) местной группой компаний İmprotex были переданы 4 механические машины разминирования Revival P. Машины соответствуют международным стандартам и изготовлены под брендом Made in Azerbaijan. Поступление на вооружение этих средств позволит расширить масштабы операций по разминированию. На сегодня азербайджанские саперы обеспечены всем необходимым оборудованием, помощь которым оказывают также партнеры Азербайджана.

Так что разгромленное оборудование, оставшееся на базе HALO Trust в Ханкенди, не понадобилось бы. Просто эта ситуация лишний раз говорит о расчеловечивании армянской идеологии. Армения до сих пор не предоставила Азербайджану реальных карт минных полей, хотя они у нее имеются. То, что было с шумом и помпезностью передано Баку, соответствует действительности лишь на четверть.

Армянская сторона могла бы сделать очень правильный ход в региональных процессах, выполнив свои международные обязательства касательно минных карт, но она предпочитает с удовольствием наблюдать за очередной трагедией, при которой гибнет или становится калекой мирный житель Азербайджана.