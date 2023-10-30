https://news.day.az/politics/1610772.html Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Южном Кавказе - ФОТО
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Южном Кавказе - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран и ситуацию в регионе.
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