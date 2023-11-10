НАТО должно осудить решение Франции о продаже вооружения Армении

Когда шесть лет назад Турция подписала соглашение о покупке российской системы ПВО С-400, США и их союзники по НАТО осудили этот шаг. По их мнению, будучи членом НАТО, Турция не должна покупать современное российское вооружение. Шаги президента Реджепа Тайипа Эрдогана привели к ухудшению отношений Турции с Вашингтоном и Евросоюзом.

Недавно Франция объявила о покупке Арменией трех радаров GM 200 и системы ПВО "Мистраль", что не вызвало протеста со стороны США и их союзников по НАТО в Европе. "Даже если мы не являемся частью одних и тех же военных и политических союзов, мы предполагаем эти оборонительные отношения, которые основаны на простом принципе: вы должны быть в состоянии защитить себя и свое гражданское население", - заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на пресс-конференции с армянским коллегой Суреном Папикяном.

Почему США и НАТО не осудили решение Франции продать две системы ПВО российскому союзнику Армении?

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского профессора Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тараса Кузио, опубликованной на сайте аналитического центра "Общество Генри Джексона".

Автор статьи напоминает, что Армения является одним из основателей ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), которую Россия создала в начале 1990-х годов в качестве противовеса НАТО.

"Почему Вашингтон применяет двойные стандарты, осуждая покупку Турции, но игнорируя продажу Франции? Из этих двух случаев продажа Францией сложной военной техники Армении представляет собой большую потенциальную угрозу безопасности, чем получение Турцией российской системы ПВО. Французские советники и инструкторы будут буквально работать над противовоздушной обороной Армении вместе с российскими военными", - поясняет он.

По мнению Тараса Кузио, несмотря на недавнюю критику пассивности России в карабахском конфликте, Армения не планирует прекращать глубокое военное сотрудничество с Россией.

"Двойные стандарты США и Европы являются результатом романтического восприятия христианской Армении в регионе, где доминируют более крупные соседи, Турция и Азербайджан, с которыми существовали исторические конфликты. Отсюда оптимизм, связанный с сообщениями западных СМИ о переориентации Армении с России на Европу. Выступая 17 октября в Европейском парламенте, премьер-министр Никол Пашинян пожаловался на предательство со стороны России, когда она попыталась спровоцировать смену режима в Армении.

США и Европа, безусловно, должны приветствовать переориентацию Армении с Евразии на Европу, но, если оставить в стороне ранние дозы эйфории, это будет сложнее, чем признает большинство комментаторов и политиков. Армения должна доказать свою приверженность европейской интеграции, прекратив помогать России уклоняться от западных санкций.

Переориентацию Армении будут приветствовать Азербайджан, Турция и оппозиция в Грузии. Тем не менее, западные политики должны осознавать, что переориентация Армении потребует огромной политической воли со стороны Пашиняна, чтобы противостоять России и Ирану. После подписания постконфликтного мирного договора Армения должна рассматривать Азербайджан и Турцию как союзников, которые не позволят Ирану и России вмешиваться в дела Южного Кавказа", - полагает автор статьи.

Кузио напоминает, что Арменией управлял пророссийский "карабахский клан", пока Пашинян не пришел к власти в 2018 году в результате революции. Путин всегда с подозрением относился к "цветным революциям", полагая, что это не настоящие народные восстания, а организованные Западом заговоры против России. Поэтому неудивительно, что Путин всегда с подозрением относился к Пашиняну.

"Россия будет по-прежнему препятствовать пути Армении в Европу. Ни один член ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и Евразийского экономического союза не пытался провести "Брексит". Действительно, хотя Пашинян критиковал ОДКБ за бездействие, он не угрожал выходом Армении из блока.

Ни одна страна не может быть членом более чем одного таможенного союза. Украина, Молдова и Грузия являются членами таможенного союза ЕС посредством DCFTA (Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле), которое сопровождает их соглашения об ассоциации. Армения является членом таможенного союза Евразийского экономического союза, из которого Пашинян никогда не угрожал выйти.

Еще одним препятствием на пути европейской интеграции Армении является ОДКБ, объект насмешек Пашиняна. Опять же, ни один член ОДКБ никогда не выходил из блока, и маловероятно, что Кремль согласится на этот шаг, который он расценит как серьезное оскорбление своего статуса великой державы.

Членство в ОДКБ осложнит и подорвет сотрудничество Армении с НАТО посредством ПРМ (Партнерство ради мира) и других двусторонних программ. Армянские вооруженные силы, в которых преобладают российская подготовка и военная техника, безусловно, выиграют от большего взаимодействия с силами НАТО", - подчеркнул Кузио.

Автор статьи далее пишет, что у России есть две военные базы в Армении: Гюмри и Ереване и на их закрытие Путин вряд ли согласится, поскольку он расценит этот шаг как очередную пощечину России.

"Последним осложнением, хотя, возможно, и менее спорным станет то, что Армения возьмет под свой контроль свои границы, которые с 1992 года охраняются российскими пограничниками. После подписания мирного договора с Азербайджаном и договора о границе с Турцией доверие Пашиняна к России может упасть настолько, что он может потребовать вывода российских пограничников с территории Армении. Но этот шаг потребует обучения и увеличения численности армянских пограничников", - отметил он.

В заключении Тарас Кузио приходит к выводу, что Франция поторопилась, продав Армении две системы ПВО еще до того, как она покинула орбиту России.

"Переориентация Пашиняна Армении из Евразии в Европу должна быть приветствована США и Европой, хотя это остается началом долгого пути по неисследованным водам. Первым шагом должно стать прекращение помощи Арменией России в обходе западных санкций. После подписания мирного договора вторым шагом должно стать сотрудничество с Грузией, Азербайджаном и Турцией в блокировании российского и иранского вмешательства на Южном Кавказе", - резюмировал британский профессор.