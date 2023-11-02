Проармянская позиция Вивека Рамасвами теперь ударила по Брюсселю

Автор: Эмин Севдималиев

В разворачивающейся политической гонке на пост президента США одним из молодых кандидатов, которому удалось заявить о себе, стал Вивек Рамасвами. Политик, который вдохновился феноменальным достижением Дональда Трампа, выступает с весьма нестандартной программой и привлекает к себе интерес различных политических сил в силу своих нарративов.

В частности, Вивек Рамасвами демонстрирует слишком высокий уровень зацикленности на вопросе Карабаха, что, безусловно, оценивается по достоинству армянами. В последнем интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану Рамасвами вновь затронул тему Карабаха. И вновь "выставил на прилавок" свою крайне ограниченную осведомленность о регионе, конфликтах и глобальных политических тенденциях.

Необходимо отметить, что ключевыми темами дискуссии являлась роль США в крупных глобальных конфликтах, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке. Во время обсуждения одного из вышеуказанных конфликтов Пирс Морган высказал мысль о том, что важно "не подавать сигналов странам о том, что можно безнаказанно захватывать территории других стран". В ответ на это Рамасвами обвинил Моргана в том, что он не освещал "действия Азербайджана в Армении и Карабахе должным образом". В качестве одной из причин кандидат видит то, что "на кону стоят христиане".

В первую очередь, Рамасвами ошибается в том, что называет "действиями Азербайджана в Армении". Потому что Азербайджан в Армении не действовал никак. Все события разворачивались в Карабахе, который является международно признанной территорией Азербайджана. Ни одна страна в мире, включая Армению, не оспаривает этот факт. Международное право полностью на стороне Азербайджана, включая такие документы как Устав ООН и ряд резолюций Совбеза ООН, в которых Армения признается в качестве оккупанта.

Второй момент, который важно отметить, связан с тем, что в конфликте между Азербайджаном и Арменией потерпевшей стороной является не Армения. Либо Рамасвами не знает этого, что не страшно, потому что невозможно знать все. Либо, что намного хуже, его это не волнует. Мы уже писали о том, что целью Рамасвами является привлечение на свою сторону максимального количества голосов, чтобы он мог продолжить свою политическую деятельность на более престижном посту у следующего президента республиканца. В перспективе, конечно он попытается снова побороться за президентское кресло. И именно поэтому выгодно поддерживать армянскую сторону, так как это обеспечит ему поддержку электората и финансовые вливания для проведения предвыборных кампаний в будущем.

Это создает серьезную проблему, в первую очередь для тех, кто собирается отдать свои голоса за этого кандидата. Ведь Рамасвами демонстрирует склонность поддерживать какую-либо сторону, исходя из своих личных интересов. И в определенный момент это может создать конфликт интересов между необходимостью обеспечения интересов общества США и интересов армянского лобби. Такой конфликт, пусть даже не связанный именно с Азербайджаном или Арменией, может поставить под угрозу долгосрочные стратегические интересы США. Как знать, ведь может Вивек обзаведется поддержкой и других лоббистов, которые представляют интересы стран, цели которых несопоставимы с целями США. К примеру, Китай или другая страна, желающая ослабления США.

Последний пункт, но менее важный. Очень странное заявление Рамасвами о жизнях христиан указывает на весьма пугающий и опасный подход кандитата рассматривать отношения между Азербайджаном и Арменией в контексте "религиозного конфликта". Большое количество причин обуславливает опасность данного подхода. Перечислим лишь несколько, так как полное погружение в данную тематику является отдельной темой.

Религиозный подход к анализу конфликта может привести к значительным сдвигам в механизмах эскалации - сделают их менее предсказуемыми и, потенциально, более опасными. Учитывая прошлый опыт религиозных конфликтов, можно с уверенностью сказать, что эскалация в таких конфликтах терпит одно ключевое изменение. Она становится более жестокой и каждый новый виток эскалации бывает еще более опасным, чем предыдущий.

Но это лишь часть проблемы. Второй и, возможно, более опасный риск обрамления текущей проблем на Южном Кавказе в качестве религиозного конфликта заключается в том, что мирные переговоры становятся более сложными в силу того, что стороны становятся менее гибкими из-за природы религиозных конфликтов. Это происходит из-за того, что религия, по сути является системой поведения и весьма негибкой.

Все это подводит нас к следующей мысли.

Внешнеполитические взгляды Вивека Рамасвами являются опасными для ЕС

Аргументация этой мысли проста. Подход Рамасвами к Южному Кавказу ставит под угрозу долгосрочную безопасность Европы. В первую очередь, взгляд кандидата на регион Южного Кавказа означает то, что США отворачиваются от проблем Европы. Европейские партнеры США должны понимать, что сегодня единственный путь, который протягивается от Лиссабона до Пекина, проходит через Баку. Передвижение товаров с Востока на Запад невозможно без участия Баку, так как это единственный путь, который не проходит по территории Ирана и России.

Также антиазербайджанская риторика Рамасвами, помноженная на сомнительные взгляды глав МИД некоторых западных стран, создает потенциально серьезные риски для энергетической безопасности стран ЕС. Это может произойти, если Запад перейдет черту невозврата в отношениях с Азербайджаном, выразив прямую поддержку Армении.

Еще одна причина, из-за которой в Брюсселе стоило бы начать беспокоиться, связана с тем, что поддержка Армении приведет к тому, что ЕС придется считаться с интересами России и Ирана в Армении, что увеличит уровень зависимости блока от Москвы и Тегерана.

Таким образом, постоянная зацикленность Рамасвами на поддержке Армении создает определенные структурные риски для ЕС, что сделает его более зависимым от других региональных игроков. А если также включить в анализ то, что Рамасвами предлагает уделять больше внимания проблемам дома, а не в других частях планеты, то Брюссель столкнется с проблемами в сфере безопасности.

Комбинация этих факторов указывает на то, что взгляды Рамасвами являются деструктивными для интересов ЕС. Но если задуматься, то и для Соединенных Штатов существует большая опасность лишиться привилегированного положения в системе международных отношений из-за подхода кандидата в президенты. Но это тема для отдельного анализа.