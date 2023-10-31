Азербайджан гарантирует мирное проживание в Карабахе гражданам армянского происхождения

Правительство Азербайджана всесторонне гарантирует мирное проживание граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе.

Как передает во вторник Day.Az, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Али Нагиев, проинформировав генерального секретаря о сложившейся ситуации в регионе с точки зрения безопасности, подчеркнул, что Азербайджан всегда был заинтересован в установлении прочного мира - от всестороннего обеспечения правительством Азербайджана мирного проживания граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе, до защиты их прав и свобод.

Он также рассказал о работе и усилиях, предпринимаемых Азербайджаном во имя обеспечения благополучия, фундаментальной и надежной стабильности в регионе, о важности нормализации отношений с Арменией и скором подписании мирного договора.