Азербайджан гарантирует мирное проживание в Карабахе гражданам армянского происхождения - Али Нагиев на встрече с Генсеком Совета Европы
Правительство Азербайджана всесторонне гарантирует мирное проживание граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе.
Как передает во вторник Day.Az, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Али Нагиев, проинформировав генерального секретаря о сложившейся ситуации в регионе с точки зрения безопасности, подчеркнул, что Азербайджан всегда был заинтересован в установлении прочного мира - от всестороннего обеспечения правительством Азербайджана мирного проживания граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе, до защиты их прав и свобод.
Он также рассказал о работе и усилиях, предпринимаемых Азербайджаном во имя обеспечения благополучия, фундаментальной и надежной стабильности в регионе, о важности нормализации отношений с Арменией и скором подписании мирного договора.
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