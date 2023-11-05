Сказ о Дуньке Миятович

Автор: Байрам Эльшадов

По завершению своей недавней поездки в Армению и Азербайджан, включая Карабахский экономический регион, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выдала целый опус. При подробном ознакомлении с ним даже нейтральный читатель может убедиться в однобокости позиции дамы, должность которой подразумевает защиту прав человека всех без исключения.

В начале своего заявления Еврокомиссар выражает сожаление об уехавших карабахских армянах, называя их "брошенными, без каких-либо надежных гарантий безопасности или защиты со стороны какой-либо стороны". При этом Миятович не пожелала отметить, что будучи частью азербайджанского общества, армяне Карабаха получат гарантии безопасности и права. О том, что карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана, Миятович также решила умолчать.

В ходе визита в Армению комиссар Совета Европы по правам человека посетила приюты для прибывших из Карабаха армян и призвала членов Совета Европы оказать им поддержку. Примечательно, что Миятович отправилась после Армении в Азербайджан и встретилась с группой азербайджанских беженцев из Армении. Однако правозащитница довольствовалась лишь тем, что заявила о понимании важности права на возвращение беженцев. Аналогичного призыва к членам Совета Европы оказать им поддержку так и не последовало.

Но и это был не последний момент, когда Миятович проявила двойные стандарты. Комиссар посетила Физули, Шушу, село Малыбейли, Ханкенди, Ходжалы и Агдам. В Физули и Агдаме Миятович увидела разрушенные города и села, которые десятилетиями оставались в руинах, но при этом даже не обмолвилась словом о масштабном вандализме, который армяне учинили за годы пребывания Карабаха в оккупации.

Госпожа Миятович посчитала, что ей важнее обратить внимание на другой момент. Она якобы была шокирована, увидев, что город Ханкенди почти полностью опустел после отъезда армян. Возникает вопрос - была ли хоть одна осудительная реакция какого-либо представителя Совета Европы за предыдущие 30 лет, когда армяне насильно изгнали азербайджанцев с их родных земель? Как ни странно, вся "обеспокоенность" Миятович по поводу ситуации в Карабахе полностью совпадает с нарративами армянской стороны.

Совпадение? Вряд ли. Поскольку мы и раньше сталкивались с избирательностью этой женщины, называющей себя "правозащитницей". Ранее Миятович выражала обеспокоенность судьбой армянских диверсантов, совершивших очевидные преступления на территории Азербайджана, и недовольство открытием Музея военных трофеев. Но ни разу не осудила поведение армянской стороны во время Второй карабахской войны, в частности, бомбежки Гянджи, Барды, Мингячевира и других мирных городов. И ожидать, что Дунья Миятович вдруг проснется от летаргического сна и проявит свою объективность, не приходится. Но если ошибаемся, то будем только рады.