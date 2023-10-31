Али Нагиев проинформировал генсека Совета Европы о минном терроре Армении

30 октября в штаб-квартире Совета Европы (СЕ) в Страсбурге начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев проинформировал генерального секретаря СЕ Марию Пейчинович-Бурич об этнических чистках и минном терроре Армении против граждан Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, в ходе беседы Али Нагиев также выразил согласие с мнением генерального секретаря Совета Европы о том, что лица, проживающие в странах, охваченных организацией, имеют право в полной мере пользоваться всеми правами и свободами, закрепленными в Европейской конвенции о правах человека.

Начальник СГБ выразил надежду, что положения упомянутого международного правового документа будут применяться и в вопросах касательно защиты прав граждан Азербайджана, которые в течение долгого времени были вынуждены жить как беженцы и вынужденные переселенцы, пропали без вести, были взяты в плен (или в заложники), а также стали жертвами мин, установленных Арменией.