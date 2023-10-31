Итальянский адмирал прибыл в Азербайджан

31 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Вооруженных сил Итальянской Республики во главе с начальником Генерального штаба адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны, сначала гости отправились на Аллею шехидов, где почтили память сыновей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем в Генеральном штабе Азербайджанской армии состоялась торжественная церемония встречи.

Прошла встреча начальников штабов армий двух стран один на один и в расширенном составе.

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