https://news.day.az/politics/1610963.html Закир Гасанов встретился с зампредседателя Центрального военного совета Китая
Закир Гасанов встретился с зампредседателя Центрального военного совета Китая
Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Хэ Вэйдуном.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.
На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
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