Примитивизм, аморализм, ложь и клоунада: новая провокация от Вивека Рамасвами

Автор: Акпер Гасанов

Не стоит путать политическую арену с цирковой. Казалось бы- очевидная истина. Но как же часто мы видим примеры того, как выступление лиц, претендующих на покорение политического Олимпа в своих странах, превращается в обычную клоунаду! Поразительнее же всего, что и в США, которые претендуют на статус мировой супердержавы, такого рода персонажи давно стали частью политического ландшафта.

Одним из них является Вивек Рамасвами - американский предприниматель индийского происхождения, который решил попробовать себя в большой политике. Еще 21 февраля 2023 года в программе "Вечерний Такер Карлсон", он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии. С тех пор и бороздит просторы американской политики! Ясное дело, что у него нет особых шансов стать в итоге выдвиженцем от "республиканцев". Там с большим отрывом лидирует Дональд Трамп.

Но политик, фамилия которого звучит как рекламный слоган известного маргарина или услуг оконных дел мастера, использует сам факт выдвижения в президенты США для увеличения собственной узнаваемости. Добиться этого можно было бы разными путями. Например, озвучив свою четкую программу реформ во внешней и внутренней политике США, в экономике Соединенных Штатов. Но Вивек пошел иным путем. Он сделал ставку на популизм, граничащий с клоунадой.

На сей раз, во время теледебатов, Рамасвами раскритиковал Пирса Моргана и ключевые международные СМИ за решение хранить молчание о "геноциде", якобы совершенном Азербайджаном в отношении армян в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. "Сколько часов вашего шоу - минут или секунд - вы посвятили тому, что Азербайджан сделал с Арменией и Нагорным Карабахом: Вероятно, ответом будет ноль", - отметил Рамасвами, обвинив СМИ в предвзятости.

Более того, он пролепетал привычную для армянских пропагандистов и политиков фразу про "агрессию" Азербайджана. А еще, он задался вопросом, почему происходящее вокруг Украины широко освещается в СМИ, а ситуация вокруг армян Карабахского экономического региона Азербайджана нет. Армянские СМИ пишут, что Морган не смог дать вразумительный ответ на озвученные вопросы.

Возможно, что тут дело в приоритетах. Работающий в США британский журналист давно зарекомендовал себя специалистом иного рода. Он куда охотнее комментирует происходящее в английском и мировом футболе. Вот, в частности, он отреагировал на поражение "Манчестер Юнайтед" от "Манчестер Сити" (0:3). "Поскольку "МЮ" дома унизил "Сити", напоминание о том, что Эрик тен Хаг выгнал Криштиану Роналду из клуба и сказал, что не потеряет из-за этого сон. Того самого Роналду, который в этом году забил 43 гола за клуб и сборную. Этот парень тен Хаг - сплошной мошенник", - написал Морган в твиттере, прикрепив фото с заменой Криштиану под руководством Эрика.

Так что, Вивеку Рамасвами нужно было у Моргана про Роналду или про "Манчестер Юнайтед" спрашивать. Тогда, глядишь, получил бы он ответы. А так- пустился политический лилипут в рассуждения, которые интересны в США только ему самому. Причем, привычно солгав. Нет ни одного доказательства "геноцида" в отношении армян Карабахского экономического региона нашей страны. Нет доказательств "этнических чисток" в их отношении.

Наоборот, это в РА их преследуют и вынуждают перебираться в разные страны. Но об этом Рамасвами помалкивает. Как и о том, что это Армения была страной-оккупантом, это РА держали 20% территории нашей страны под оккупацией на протяжении более четверти века, игнорируя резолюции ООН. Плюс, все боевые действия, в ходе 44-дневной войны и в ходе однодневных антитеррористических мероприятий, велись на территории Азербайджана.

Ни дня они не велись на территории РА. При этом, руководство этой страны дало приказ подвергать ракетным ударам мирные азербайджанские города в ходе 44-дневной войны. В результате чего погибли старики, женщины, дети. Но мы уже видели, что именно в ходе предыдущего выступления Рамасвами имел место чудовищный подлог. Американским телезрителям показывали ракетные удары по Гяндже и Барде и разрушения после этих ударов, как удары по ... армянам.

После такого рода скандала, любой уважающий себя политик, даже начинающий, обязан был бы извиниться. Но Рамасвами извинений приносить не стал. Он предпочел и далее обслуживать интересы армянского лобби, армянской диаспоры США, тиражируя чушь и ложь. И доказывая, что аморализм в американской политике достиг невиданных высот. А также в очередной раз подтвердив, что в США на политическую арену норовят выскочить те, кому впору выступать на цирковой.