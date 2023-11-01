Сегодня состоится очередной судебный процесс над Вагифом Хачатряном

Сегодня в Баку состоится очередное судебное заседание по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает в среду Day.Az, заседание пройдет под председательством Зейнала Агаева - председателя Бакинского военного суда.

Уголовное дело будет рассмотрено в административном здании Ясамальского районного суда.

Отметим, что докладчиком по уголовному делу является судья Джамал Рамазанов.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 59 человек.