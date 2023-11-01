Инвестиции не оправдались

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как кандидат в конгрессмены США Алекс Балекян нахваливает себя, говорит, какой он "гордый армянин", а потом начинает толкать речь про демократов.

По его словам, демократы не представляют их интересы.

"К сожалению, демократы, и особенно Адам Шифф, обманули армян. На протяжении 22 лет он получал голоса и деньги армян, но ничего не сделал для армян и Армении, лишь писал бессмысленные письма и давал клятвы. Суммы, направляемые в Армению, он снизил на 22%, но проголосовал за то, чтобы суммы, отправляемые в Турцию, увеличились на 7%. Да, Адам Шифф - наш представитель, но он нам не друг, он не с армянами. Демократы также не с нами и не представляют наших интересов", - говорит Балекян.

А как же так-то? Когда Шифф эти самые "бессмысленные письма" писал, вы, армяне, так радовались. Когда мы смеялись и говорили, что, идиоты, вас жалеют за ваши же деньги, вы отвечали, что мы завидуем. А что вдруг случилось? Инвестиции не оправдали себя?