Армения утопает в сладостных речах посла США

Автор: Байрам Эльшадов

На днях посол США в Армении Кристина Куин разразилась сладостными речами в адрес этой страны. "Армения остается маяком демократии на Южном Кавказе", - с широкой улыбкой на лице произнесла мадам Куин, за что подверглась критике даже в самой Армении.

Там отмечают, что лидер всего режима "демократии" боится журналистов и просто "не выносит" присутствия журналистов. И с этим трудно поспорить, поскольку достаточно свежайшего примера. 30 октября журналистов не пустили на обсуждение проекта бюджета-2024, в котором принимал участие Никол Пашинян. На вопрос о причине был дан ответ, что их не пускают по устному распоряжению начальника штаба, потому что внутри нет места.

Есть еще один пример и тоже недавний. Несколько дней назад журналистам вновь запретили присутствовать на дорогостоящей церемонии инаугурации мэра Еревана по той же причине, что не было мест. Видимо придумать что-то другое не хватило фантазии. Но понятное дело, что причина заключается в том, чтобы избежать неугодных журналистов и их каверзных вопросов. И это при том, что 17 октября премьер-министр "маяка демократии" Никол Пашинян во время своего выступления в Европарламенте 21 раз использовал слова "демократия" или "демократический". То есть, для посла США "маяк демократии" выглядит именно таким образом.

Над заявлением мадам Куин насмехаются даже местные обозреватели, по словам которых "сегодня Армения напоминает полицейское государство, где власти прячутся за сотнями полицейских, прежде чем выйти за дверь. Полиция, получающая высокие зарплаты и премии, избивает и арестовывает протестующих. Политическим оппонентам Пашиняна в суде предъявлены сфабрикованные обвинения, пригрозил "размазать по асфальту" своих критиков и "оштукатурить ими стены". Невероятно, но во время парламентской избирательной кампании в июне 2021 года он взмахнул молотом в воздухе, угрожая разбить головы своим внутренним противникам. Это и есть демократия?", - задаются вопросом армяне.

Возвращаясь к заявлению посла США хочется сказать армянам - не обольщайтесь. Хорошо известно, как Штаты под прикрытием демократии и прав человека развязывают гражданские войны, в частности, на Ближнем Востоке. Если США хвалят то или иное государство, то судьба его незавидна. Стандартный итог: разрушенная страна, нищета, гибель людей и невиданная миграция. Так что есть над чем задуматься.