На чем сидят послы в Ереване?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокационных заявлениях посла Германии в Армении Виктора Рихтера. Представляем вашему вниманию текст публикации:

В Ереване, видимо, что-то не то - то ли в воде, то ли в воздухе явно есть какие-то вещества. Объяснить иначе помешательство иностранных послов в Армении сложно.

То француз что-то ляпнет, то глава американской миссии... Теперь вот в лужу сел посол Германии в Ереване Виктор Рихтер.

"К сожалению, в ЕС нет консенсуса насчет санкций в отношении Азербайджана", - заявил он местным СМИ.

К СОЖАЛЕНИЮ. Ну, господина Рихтеру стоило бы понимать, что как Франция лишилась всех надежд на новые инвестпроекты в Азербайджане, так о них может и Германия позабыть - и о транзите в Центральную Азию, кстати, тоже.