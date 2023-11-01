Азербайджан и Корея могут взаимодействовать в новых форматах сотрудничества

Существуют хорошие возможности для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных форматах между Азербайджаном и Республикой Корея. Помимо традиционных форматов и площадок, страны могут взаимодействовать в новых форматах сотрудничества.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече со спикером Национальной ассамблеи Кореи Ким Джин Пё в рамках официального визита в Республику Корея.

По ее словам, одним из таких форматов может стать механизм сотрудничества, охватывающий Азербайджан, страны Центральной Азии и Республику Корея, который может предоставить важные возможности и преимущества в различных сферах. Сахиба Гафарова выразила уверенность, что сотрудничество Республики Корея с Организацией тюркских государств в качестве страны-партнера также может принести важные результаты.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в транспортном секторе. В этом контексте говорилось о растущем значении роли Азербайджана как транзитной страны с современной транспортной инфраструктурой.

С открытием Зангезурского коридора эти возможности расширятся еще больше, и корейские компании могут воспользоваться такими преимуществами, подчеркнула Сахиба Гафарова.

Председатель Национальной ассамблеи Ким Джин Пё подчеркнул важность географического положения обеих стран. Он сказал, что и Азербайджан, и Корея являются странами, соединяющими моря и континенты. Это в свою очередь способствует дальнейшему развитию связей, еще большему сближению двух государств, добавил Ким Джин Пё.