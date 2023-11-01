Минный террор Армении уничтожает все живые существа – обращение к международным организациям
Распространено видео, на котором видно, как медведь подрывается на мине на освобожденных территориях. Минный террор Армении против Азербайджана все еще продолжается. От этого террора страдают не только люди, но и животные.
Комментируя в среду этот вопрос Day.Az, председатель Общественного объединения экологического просвещения и мониторинга Гамза Юсубова сказала, что экологический террор Армении против Азербайджана продолжается уже много лет.
"Из-за мин, установленных Арменией на наших территориях, наряду с людьми, страдают и наша флора, и фауна. Хотя наши земли были освобождены от оккупации, Армения не предоставила точную карту минных полей. Было ожидаемо, что животные также могут подорваться на минах на заминированной территории. Видео с подрывом медведя на минах - лишь малая часть фактов. На освобожденных территориях такие события происходят практически каждый день", - подчеркнула она.
Г.Юсубова отметила, что Общественное объединение экологического просвещения и мониторинга очень обеспокоено этим.
"Несколько дней назад в связи с этим было направлено обращение в международные организации. Ответ на него еще не пришел, а уже появился новый факт минного террора армян. При взрыве мины, наряду с крупными животными, уничтожаются тысячи муравейников, насекомых. Экологические общества Южного Кавказа должны объединиться и остановить экологический террор - угрозу, исходящую от Армении. Мир должен объединиться, консолидироваться в этом вопросе, положить конец экологическому террору Армении. Мы серьезно работаем над этим. Мы в состоянии сохранить свои флору и фауну.
Помимо минного террора, в результате деятельности Армении в горнодобывающей промышленности химические отходы без очистки сбрасываются в наши водоемы и обитающий там растительный и животный мир уничтожается", - добавила она.
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