https://news.day.az/politics/1611295.html Глава МИД Германии посетит Азербайджан
Глава МИД Германии посетит Азербайджан
Глава МИД Федеративной Республики Германия Анналена Бербок посетит на этой неделе Азербайджан.
Как передает в среду Day.Az, об этом заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства в Берлине.
По его словам, 4 ноября Анналена Бербок вылетит в Баку, где запланированы переговоры с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, а также встреча с представителями гражданского общества.
"ФРГ выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию в регионе" , - сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии.
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