Глава МИД Германии посетит Азербайджан

Глава МИД Федеративной Республики Германия Анналена Бербок посетит на этой неделе Азербайджан.

Как передает в среду Day.Az, об этом заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства в Берлине.

По его словам, 4 ноября Анналена Бербок вылетит в Баку, где запланированы переговоры с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, а также встреча с представителями гражданского общества.

"ФРГ выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию в регионе" , - сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии.