https://news.day.az/politics/1611310.html Сколько мин обнаружено в октябре на освобожденных территориях?
Сколько мин обнаружено в октябре на освобожденных территориях?
В октябре 2023 года на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана было обнаружено 1695 мин.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.
Было отмечено, что с 1 по 31 октября было обнаружено и обезврежено 928 противотанковых и 767 противопехотных мин, а также 8537 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 6687,4 гектара.
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