Сколько мин обнаружено в октябре на освобожденных территориях?

В октябре 2023 года на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана было обнаружено 1695 мин.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Было отмечено, что с 1 по 31 октября было обнаружено и обезврежено 928 противотанковых и 767 противопехотных мин, а также 8537 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 6687,4 гектара.