Президент Ильхам Алиев сумел идеально сочетать время, место и масштаб реализуемых им силовых решений

Карабах - это международно признанная территория Азербайджана, и все шаги политического характера, которые предпринимал Баку, были абсолютно легитимными и находились в поле соблюдения международного права. Давайте не забывать об этом фундаментальном принципе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

Несмотря на правомерность действий Баку, отметил он, враги и недоброжелатели Азербайджане пытались воздействовать на республику, чтобы она даже не думала о дальнейших шагах по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности. Именно для этого были задуманы различного рода консультации, поездки западных эмиссаров, поддерживавших Армению в ее неконструктивной позиции и пытавшихся использовать карабахских армян как рычаг давления на азербайджанскую сторону, подчеркнул Коротченко.

"В этом плане важно отметить, что в основе как Второй карабахской войны, так и антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в сентябре этого года, лежали политические решения, которые принимал Президент Ильхам Алиев. Будучи опытным политиком международного масштаба, обладая стратегическим видением и целеполаганием, а также действуя в ответ на армянские вооруженные провокации, Ильхам Алиев сумел идеально сочетать время, место и масштаб реализуемых им силовых решений.

Вторая карабахская война стала возможной вследствие масштабных вооруженных провокаций армянской стороны. Азербайджан действовал в ответ на эти провокации, тем не менее, понимая свои возможности и реализуя их. То же самое было и во время сентябрьских локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в ответ на минирование незаконными армянскими вооруженными формированиями территории Азербайджана. Было принято решение о проведении соответствующей операции. Политическая воля в построении сильного государства и сильной армии позволили в конечном итоге добиться тех результатов, которых добился Азербайджан", - сказал Игорь Коротченко.

Лейла Таривердиева