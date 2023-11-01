Шах и мат Парижу: Президент Ильхам Алиев напоминает миру о преступлениях Франции

Автор: Акпер Гасанов

Перед нами доказательства усиления значимости и влияния Азербайджана, как государства, смело и открыто противостоящего политике неоколониализма, которую пытается проводить Франция. Именно попытается. Ведь в реальности, президент Франции Эммануэль Макрон является своего рода "Анти-Мидасом". Про царя мигдойницев, как известно, сложено немало легенд. Одна из которых гласит, что он обрел дар превращать в золото все, к чему прикасался.

Этот дар в итоге ему вышел боком и мифический Мидас даже кушать не мог, ибо и еда превращалась в драгоценный металл. Макрону это не грозит. Он умудряется превращать все, к чему прикасается в нечто бесполезное, а порой и вредное. Даже в случаях, когда в наследство ему оставалось если не золото, то материал, который мог бы принести пользу, при вдумчивой и грамотной работе.

Итак, начнем с напоминания о том, что Франция оккупировала Алжир в 1830 году. За почти полтора века оккупации и войн за независимость, то есть с 1830 по 1962 годы, французами было убито более 1,5 миллиона человек. И что вы думаете? Действующий президент Франции стал несколько лет назад автором поистине аморального заявления. Посетив, теперь уже свободный и независимый Алжир, Макрон заявил, что это надо еще проверить, существовали ли алжирцы как нация до того, как он стал французской колонией.

Вот так выглядит французский фашизм во всей "красе". А теперь, я расскажу о том, как выглядит уважение к памяти героев страны, которую ты посещаешь. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Славы и мученичества и Национальный музей моджахедов в столице Алжирской Народно-Демократической Республики Алжире.Памятник славы и мученичества, воздвигнутый в память о бойцах, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Алжира, был открыт в 1982 году по случаю 20-летия независимости страны.

Перед нами было яркое доказательство того, насколько мудрым политическим деятелем мирового масштаба является Президент Азербайджана и насколько нелепо выглядел глава французского государства. И вот, эта история получила свое логическое продолжение. Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю Дня Революции.

"Этот знаменательный день, когда ваш народ начал борьбу за свободу против беспощадной колониальной политики, является одним из из самых славных страниц истории Алжира, богатой героизмом. Алжирский народ, находившийся более ста лет в рабстве и подвергавшийся массовому насилию, столкнувшись с беспрецедентной жестокостью и преступлениями против человечности, обрел свою независимость ценой полутора миллионов мучеников и тем самым продемонстрировал всему миру неукротимость, непобедимость, решительность и решительность свободы", - говорилось в письме.

Там же было подчеркнуто, что пострадавший от тридцатилетней оккупации азербайджанский народ хорошо понимает чувства алжирского народа. Все по делу, все четко. Представляю себе, что теперь творится в Елисейском дворце. Там ведь внимательно следят за происходящим в мире, вынужденно фиксируя все новые доказательства провалов политики мсье Макрона. А они более, чем очевидные.

И в Баку раз за разом указывают на это. Вот и обращение Президента Ильхама Алиева к участникам прошедшей 20 октября в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" было распространено в качестве официального документа ООН. Замечу, что глава нашего государства в том обращении подчеркнул, что Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений.

Президент Азербайджана довел до внимания, что оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность, выразил сожаление от продолжения новых позорных методов колониализма Франции.

Шах и мат! Особенно, если вспомнить, что Азербайджан как председатель Движения Неприсоединения поддерживает народы, ведущих борьбу против колониализма и стремящихся к свободе. Вспомним Министерское заседание в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения 6 июля 2023 года в Баку, а затем мероприятие в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, а также прошедшее недавно в Баку мероприятие, посвященное особо актуальной для человечества борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом.

Все это является наглядным показателем поддержки, оказываемой Азербайджаном, как председателя Движения Неприсоединения, в этом вопросе. С другой стороны, это еще и показатель готовности и способности Азербайджана бросить вызов Франции, которая давно уже выбрала ошибочный тон в разговоре с нашей страной. Ну и главное - перед нами рост влияния Азербайджана в мире. Особенно среди того большого числа стран, которые помнят, что такое французский колониализм.