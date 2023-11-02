Генсек ОЭС об успешном председательстве Азербайджана в организации

Источник: Агентство международной информации Trend

Во время председательства Азербайджана в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2023 году была проведена плодотворная работа по упрощению торговых процедур.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири, передает Day.Az.

Он отметил, что 9-е совещание Совета глав таможенных администраций ОЭС было успешно проведено в Баку после пятилетнего перерыва и был достигнут прогресс по следующим направлениям:

- подписание соглашения ОЭС о банке данных по контрабанде и таможенным правонарушениям, которое готово к введению в действие после завершения определенных действий подписавших его сторон;

- создание системы электронного обмена данными (Азербайджан поделится своей существующей рабочей моделью, как было согласовано на встрече);

- завершение разработки "Соглашения ОЭС о взаимной административной помощи в таможенных вопросах";

- определение потребностей в наращивании потенциала в области таможенного сотрудничества.

Далее Нозири подчеркнул, что сотрудничество в вопросах налогообложения для гармонизации политики и процедур на региональном уровне может повысить доверие инвесторов к региону.

"Секретариат готовит некоторые документы для разработки соглашений в этой области, и второе совещание глав налоговых администраций стран ОЭС запланировано на этот год. В целях подготовки к указанному совещанию Секретариат провел предварительное дискуссии для выработки консенсуса по проектам трех соглашений о сотрудничестве в области налогов в виртуальном формате под председательством Азербайджана (в качестве председателя ОЭС). Совещание было организовано профессионально, оно прошло в очень дружелюбной атмосфере, и привело к существенному прогрессу", - пояснил он.

Кроме того, генсек ОЭС упомянул, что предусматривается создание сети выбранных специальных экономических и свободных торговых зон для обеспечения региональных цепочек добавленной стоимости.

"На данный момент Секретариат проводит исследование для подготовки руководящих принципов по созданию региональной сети СЭЗ стран-членов ОЭС", - сообщил он.

Что касается создания в Баку Исследовательского центра ОЭС, Нозири отметил, что данное предложение было выдвинуто Азербайджаном, и это отражено в Бакинской декларации, принятой по итогам 9-го Саммита ОЭС, проведенного 5 мая 2006 года в Баку.

"В ходе последующих встреч ОЭС эта идея получила дальнейшее развитие. Устав Исследовательского центра ОЭС был готов к подписанию странами-членами на 14-м Саммите глав государств и правительств стран ОЭС, состоявшемся в марте 2021 года в виртуальном формате. В настоящее время документ подписали три страны (Азербайджан, Турция и Пакистан). Исследовательский центр ОЭС будет расположен в Баку", - сказал он.

Нозири также отметил, что основной целью Центра является проведение экономических исследований и разработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам устойчивого социально-экономического развития, которые служат интересам стран-членов ОЭС, а также способствуют расширению сотрудничества между этими странами.

"Ожидается, что Экономический журнал ОЭС станет частью Исследовательского центра. 26-е совещание министров иностранных дел стран ОЭС, состоявшееся в Ташкенте 24 января 2023 года, однозначно поддержало продолжение деятельности, направленной на преобразование Экономического журнала ОЭС, в международно признанное, широко распространяемое и авторитетное издание и призвал Секретариат ускорить процедуру финансирования проектного предложения новой концепции журнала", - подчеркнул он.

Хусрав Нозири добавил, что Секретариат ОЭС в сотрудничестве с Банком торговли и развития ОЭС организовал выделение значительной суммы на трансформацию журнала.

"После нескольких лет перерыва журнал возобновил свою работу, опубликовав выпуски за 2022 и 2023 годы. Планируется разместить результаты работы Исследовательского центра ОЭС на веб-сайте Экономического журнала ОЭС вместе с публикациями стран-членов и Секретариата ОЭС. Ожидается, что работа Исследовательского центра ОЭС и Экономического журнала ОЭС будет сосредоточена вокруг текущих приоритетов стран-членов, таких как транзит и транспорт, энергетика, вода, продовольственная безопасность, диверсификация экономики, "зеленая" экономика, изменение климата и т.д.", - сказал он.

Говоря о прогрессе в сфере торговли в регионе ОЭС, генеральный секретарь заметил, что доля ОЭС в мировой торговле за последние пять лет выросла на 42,6 процента (с 797,7 миллиарда долларов США в 2018 году до 1,138 триллиона долларов в 2022 году).

"В годовом исчислении этот показатель снизился на 6,1 процента (до 748,7 миллиарда долларов) в 2019 году из-за экзогенных факторов, таких как торговая напряженность между США и Китаем. В 2020 году из-за пандемии зафиксировано дальнейшее снижение на 5,7 процента - до 706 миллиардов долларов. Однако в 2021 году доля ОЭС в мировой торговле составила 930 миллиардов долларов, увеличившись на 31,7 процента в годовом исчислении. В 2022 году этот показатель увеличился до 1,138 триллиона долларов, показав рост на 22,3 процента. Вклад региона ОЭС в мировую торговлю, составляющий около 4,4 процента, явно не соответствует потенциалу региона, который стратегически расположен на важных торговых путях с долей более 6 процентов мирового населения и обилием природных и человеческих ресурсов", - пояснил он.

Нозири подчеркнул, что в регионе ОЭС за последние три года зарегистрирован рост внутрирегиональной торговли. Так, в 2020 году внутрирегиональная торговля составила 56,86 милларда долларов, в 2021 году - 79,51 миллиарда долларов, в 2022 году - 106,5 миллиарда долларов.

"В вышеизложенном контексте торговля растет, несмотря на тот факт, что в настоящее время не существует преференциального торгового соглашения, действующего на региональном уровне, и вся торговля осуществляется по двусторонним соглашениям или соглашениям о режиме наибольшего благоприятствования в рамках ВТО", - добавил генеральный секретарь.

Что касается устранения нетарифных барьеров, Нозири сказал, что ОЭС инициировала определенные меры по содействию торговле для сокращения нетарифных издержек в региональной торговле, и в этом отношении имеются определенные достижения.

"Секретариат предоставил список нетарифных мер, применяемых странами-членами ОЭС, с целью их скорейшей отмены. Кроме того, Секретариат реализовал стратегию содействия торговле в регионе и разработал проект соглашения по упрощению процедур торговли, которое рассматривается государствами-членами", - заключил он.