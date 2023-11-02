https://news.day.az/politics/1611448.html Азербайджанский военнослужащий награжден на международном мероприятии в Китае - ФОТО
Азербайджанский военнослужащий награжден на международном мероприятии в Китае - ФОТО
Военнослужащий азербайджанской армии принял участие в мероприятии "Международный диалог по модернизации Китая" в Китайской Народной Республике.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, полковник-лейтенант Эльхан Фарзалиев, приглашенный на мероприятие за отличие в социальной деятельности в международном учебном заведении, где проходит обучение, выступил на темы азербайджано-китайских отношений и беспилотных летательных аппаратов.
Эльхан Фарзалиев, выступление которого было высоко оценено на мероприятии, в котором приняли участие 55 студентов из 36 стран, был награжден почетной грамотой.
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