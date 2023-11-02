В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие выставки "Узун Хасан - правитель государства Аггоюнлу", сообщает в четверг Day.Az.

В мероприятии приняли участие директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, главы дипломатических миссий, почетные гости из Турции.

На открытии был представлен видеоролик с выступлением общенационального лидера Гейдара Алиева об исторической роли Узун Хасана.

Директор департамента организации мероприятий и выставок Центра Гейдара Алиева Амина Меликова подчеркнула значимость экспозиции, представленной в "Год Гейдара Алиева", когда широко отмечается 100-летие великого лидера.

"Великий лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание всем наукам, особенно истории, и всегда советовал молодежи хорошо изучать летопись. Открытие выставки "Узун Хасан - правитель государства Аггоюнлу" является историческим событием, где представлено около восьмидесяти экспонатов из различных музеев мира, которые впервые будут представлены азербайджанской общественности. Ряд экспонатов на протяжении нескольких месяцев были реставрированы и проведена консервация со стороны специалистов. В рамках проекта также подготовлена книга на азербайджанском и английском языках "Правитель государства Аггоюнлу - Узун Хасан", снят анимационный фильм. Уверена, что выставка вызовет большой интерес общественности", - сказала Амина Меликова.

Посредством экспонатов выставки можно проследить путь государства Аггоюнлу, основанного выдающимся государственным деятелем и полководцем Узун Хасаном, узнать о его роли в истории азербайджанской государственности. Посетители получат возможность ознакомиться со многими редкими экспонатами, в том числе хранящимися в Военном музее в Стамбуле, которые до сих пор не вывозились за пределы Турции. Эти экспонаты будут впервые представлены в Азербайджане.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в своем выступлении подчеркнул, что 2023 год ознаменован значимыми событиями - 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летием Турецкой Республики, выразив признательность Фонду Гейдара Алиева за реализацию проекта.

"Открытие выставки является очередным проявлением братских отношений между Азербайджаном и Турцией, ярким культурным и историческим событием. Собравшиеся гости, творческие личности и представители различных сфер являются свидетелями уникального события, которое позволит еще больше узнать об историческом наследии", - отметил Джахит Багчи.

Руководитель Института Юнуса Эмре Турции Шериф Атеш сказал, что счастлив посетить Азербайджан и принять участие в открытии выставки, посвященной правителю государства Аггоюнлу Узун Хасану, чье имя вписано в славную летопись Азербайджана.

"На протяжении года мы вместе с Центром Гейдара Алиева работали над реализацией проекта, вместе с нашими турецкими коллегами были выбраны экспонаты для выставки. Проект олицетворяет наши братские отношения, в том числе в сфере культуры. Хотелось бы подчеркнуть высокий уровень отношений между главами государств - Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как говорил великий лидер Гейдар Алиев о Турции и Азербайджане "Одна нация - два государства". Эта выставка поможет всем, и особенно молодежи, узнать важные страницы истории", - добавил Шериф Атеш.

Начальник Главного управления государственных архивов Турции Угур Унал подчеркнул важность реализации проекта для всего тюркского мира.

"В наших архивах хранятся бесценные документы и экспонаты, представляющие историческую ценность и мы счастливы, что смогли внести свою лепту в реализацию этого проекта. Общность наших ценностей, миллионов людей, является ярким примером и служат дальнейшему совместному созиданию во благо наших стран", - сказал Угур Унал.

Гостям была представлена концертная программа с участием Ансамбля старинных музыкальных инструментов под управлением народного артиста Муниса Шарифова, танцевального ансамбля "Мирвари" под управлением заслуженной артистки Наили Мамедзаде, солистки Московского музыкального театра "Геликон-опера" Эльнары Мамедовой.

Следует отметить, что в этом году исполняется 600 лет со дня рождения основателя государства Аггоюнлу Узун Хасана (1423-1478). В честь этого события со стороны ЗАО "AzеrGold" выпущен юбилейный денежный знак, а ЗАО "Азерпочт" выпустило почтовую марку.

В разделах выставки "Узун Хасан и государство Аггоюнлу", "Внутренняя и внешняя политика государства Аггоюнлу", "Культура и искусство в государстве Аггоюнлу", "Сара Хатун - первая женщина-дипломат в истории Азербайджана", "Деспина Хатун" и других представлена информация о Султане Узун Хасане, его матери - Саре Хатун, которая в результате дипломатических переговоров сумела предотвратить многие войны, также представлена информация о супруге Узун Хасана - Деспине Хатун, красота которой очаровывала всех. В разделе "Внутренняя и внешняя политика государства Аггоюнлу" посетители могут ознакомится с политикой, проводившейся Султаном Узун Хасаном, о том, как ему удалось превратить государство Аггоюнлу из маленького бекства в большую империю.

На выставке также представлены доспехи Узун Хасана, его сына и преемника Султана Ягуба, оружие азербайджанских воинов XV века. Также можно будет увидеть реплики меча и кинжала Узун Хасана, хранящиеся в частной коллекции и сделанные по технологиям XV века, предметы военного снаряжения лучников того времени.

Разделу "Культура и искусство в государстве Аггоюнлу" отводится особое место. Здесь посетителям представлены фотоматериалы, отражающие развитие культуры, в том числе архитектуры и искусства в государстве Аггоюнлу, копии миниатюр, представленных Дворцом-музеем Топгапы. На выставке представлены экспонаты периода Аггоюнлу из фондов Национального музея истории Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского национального музея ковра, Гянджинского историко-краеведческого музея и Национальной библиотеки Азербайджана.

На основе исторических источников был составлен образ Узун Хасана, его восковая фигура, церемониальный наряд, сшитый вручную из редких видов ткани и украшенный орнаментами, созданный на основе тебризских миниатюр 1470-80-х годов. Специально для выставки создан портрет Узун Хасана и ковры с изображением редкой тебризской миниатюры XV века. Также подготовлены ковры с миниатюрами, относящимися к периоду государства Аггоюнлу, фарфоровые статуэтки, отражающие образ Узун Хасана. В экспозиции представлены монеты, принадлежащие государству Аггоюнлу, образцы керамики, найденные в ходе археологических раскопок, медные предметы.

Информация, относящаяся к государству Аггоюнлу, также представлена с помощью мультимедиа и интерактивных инструментов. С помощью интерактивной карты посетители ознакомятся с границами государства Аггоюнлу, торговыми путями, проходившими по его территории, городами, великолепными сооружениями. В кинозале представлен документальный фильм, посвященный Узун Хасану.

Сувенирный раздел выставки стал одним из мест, которое также привлечет интерес посетителей. Здесь представлены сувениры, посвященные государству Аггоюнлу, Узун Хасану и другие интересные образцы.

Выставка продлится до 17 января 2024 года.