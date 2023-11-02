Состоялся смотр-конкурс автомобильной техники, находящейся в эксплуатации в Отдельной общевойсковой армии

На смотре-конкурсе, организованном между соединениями и частями Отдельной общевойсковой армии, каждый водитель был проверен на знание устройства, принципа работы и правил технической эксплуатации управляемого им автомобиля, особое внимание было уделено содержанию автомобильной техники в исправном состоянии.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"На конкурсе была проверена последовательность ежедневного технического обслуживания легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов различных марок.

По окончании смотра-конкурса были награждены воинские части, продемонстрировавшие лучший результат.

Отметим, что устранение неисправности в технике, ее надлежащее техническое обслуживание требует большого опыта и практических знаний. Смотры-конкурсы, проводимые между соединениями и частями нашей армии, способствуют совершенствованию знаний и навыков личного состава в этой области", - говорится в сообщении ведомства.