Объявлена программа визита главы МИД Германии в Азербайджан

Обнародована программа визита в Азербайджан министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Как передает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило посольство Германии в Азербайджане.

В информации говорится, что 4 ноября 2023 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок впервые посетит Баку, где проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Было отмечено, что Германия является сторонником прочного мира в регионе и скорейшего возобновления трехсторонних переговоров при посредничестве президента ЕС Шарля Мишеля.

Отметим, что договорно-правовая база между Азербайджаном и Германией достаточно широка. На данный момент в этой области подписано 77 документов, 7 проектов документов находятся на рассмотрении.

За последние 30 лет экономические связи между двумя странами достигли высокого уровня. В Азербайджане зарегистрировано более 200 немецких компаний, из них около 170 являются членами немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan). Эти компании работают в таких отраслях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство, банковское дело, страхование и торговля.

Товарооборот между Азербайджаном и Германией в 2022 году превысил 1,25 миллиарда долларов США. Из них 591,3 миллиона пришлось на экспорт Азербайджана, а 663,5 миллиона долларов - на импорт. За последний год Германия заняла 8-е место в общем объеме внешней торговли Азербайджана.