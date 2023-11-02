https://news.day.az/politics/1611540.html Изменены стандарты одежды сотрудников таможенных органов Азербайджана
Изменены стандарты одежды сотрудников таможенных органов Азербайджана
Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Нормы снабжения должностных лиц таможенных органов Азербайджанской Республики специальной формой одежды и знаками отличия".
Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, отменено требование для высшего начальствующего состава носить шерстяные пуловеры синего цвета, а для старшего, среднего и младшего начальствующих составов - темно-синего цвета.
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