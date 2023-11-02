На любые недружественные действия против Азербайджана будет дан адекватный ответ

Говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо. Недружественные действия против Азербайджана не принесут ничего хорошего, и на них будет дан адекватный ответ.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом, в частности, говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с антиазербайджанскими высказываниями официальных лиц Госдепартамента США.

"К сожалению, США, будучи посредником на протяжении десятилетий, никогда не поощряли так решительно поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вопрос оказания гуманитарной помощи азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам, ставшим жертвами этнических чисток, осуществленных Арменией. Важно положить конец политике поддержки агрессивного государства Армения в нашем регионе, которая является главным препятствием для обеспечения мира и стабильности", - отмечается в ответе ведомства.