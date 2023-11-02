США погрязли в коррупции из-за таких экстремистов как сенатор Менендес

До прошлого месяца сенатор Боб Менендес был одним из самых влиятельных членов Конгресса США. В течение 13 лет он был председателем комитета Cената по международным отношениям. Затем ФБР обнаружило в его доме 480 тыс. долл. наличными и золотые слитки стоимостью 100 тыс. долларов. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток в обмен на защиту интересов некоторых лиц, а также египетского правительства. Предположительно, он использовал свое влияние, добиваясь снятия ограничений на иностранное военное финансирование и одобрения многомиллионных продаж оружия Египту.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье политического обозревателя Марка Уайсборта, опубликованной в американском издании CounterPunch.

Автор статьи напоминает, что это не первое обвинение против Менендеса. В 2015 году ему были предъявлены обвинения в получении взяток за использование своего служебного положения для оказания помощи доктору Саломону Мельгену. В 2018 году его коллеги по комитету Сената по этике после многолетнего расследования установили, что Менендес неоднократно принимал дорогие подарки и использовал свое положение для продвижения личных и деловых интересов доктора.

"Мельген выставлял многомиллионные счета по программе Medicare, и, по словам сенаторов, Менендес от его имени вмешивался в дела высокопоставленных государственных чиновников США. Доктор был приговорен к 17 годам тюремного заключения, хотя Трамп смягчил ему наказание перед уходом с поста президента в январе 2021 года.

Менендес, потратив 5 млн долларов на защиту, избежал суда присяжных", - пишет Уайсборт.

По мнению обозревателя, это повлекло гораздо более серьезные последствия для его карьеры. Наличные деньги, золотые слитки и мошенничество с программой Medicare - лишь один из аспектов американской коррупции - ее нелегальная часть. У нас также существует узаконенная коррупция в виде миллиардных пожертвований на избирательные кампании. Но Менендес свел внешнюю политику страны к экстремизму, отмечает автор приводя пример:

"21 член Конгресса написал письмо президенту Байдену с призывом отменить экономические санкции США в отношении Венесуэлы и Кубы. Однако Менендес сразу же выступил против отмены санкций, опубликовав письмо. И приведенные в нем факты были опровергнуты более чем 50 экономистами. Из-за санкций против Венесуэлы погибли десятки тысяч человек. Именно так "должны работать санкции", как объяснил конгрессмен Джим Макговерн в письме президенту Байдену", - подчеркивает Уайсборт.

Как пишет автор статьи, экстремистская внешняя политика - это и продукт коррумпированной политической системы США, и сила, способствующая ее сохранению.

"Мы видим это на примере ситуации на Ближнем Востоке. Правительство Израиля угрожает новыми военными действиями, в результате которых могут погибнуть тысячи палестинцев в секторе Газа. Возникает серьезная угроза более масштабной войны. Но некоторые из наших наиболее влиятельных внешнеполитических экстремистов, похоже, именно этого и добиваются.

"Сровняйте это место с землей", - заявил на прошлой неделе сенатор Линдси Грэм, имея в виду сектор Газа. Обращаясь к Ирану, он пригрозил "взорвать нефтеперерабатывающие заводы и вывести их из эксплуатации". А несколько дней спустя сказал: "Я готов применить военную силу, чтобы уничтожить источник финансирования ХАМАСа и "Хезболлы".

Легко понять, как партия Грэма может выиграть от широкомасштабной войны на Ближнем Востоке. Экономические потрясения, рост цен на бензин и инфляция вполне возможны, если американские военные последуют заявлениям Грэма. И спрашивается: кто заплатит политическую цену на выборах в следующем году?", - задается вопросом аналитик.

Автор статьи приходит к выводу, что это, пожалуй, самая большая цена, которую мы платим за коррупцию во внешней политики США, в основном, из-за таких экстремистов, как Менендес и Грэм.

"Вот так гнилая внешняя политика Америки способствует разрушению демократии внутри страны. Разумеется, Менендес должен уйти в отставку; мы можем только надеяться, что с его уходом исчезнет часть его экстремистского и коррумпированного влияния", - резюмировал Марк Уайсборт.