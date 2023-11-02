https://news.day.az/politics/1611666.html Россия открывает Генконсульство в Зангезуре
Россия открывает Генконсульство в Зангезуре
Правительство России утвердило соглашение об открытии Генерального консульства в городе Гафан Сюникской (Зангезурской) области Армении.
Как сообщает Day.Az, указ об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Генеральное консульство РФ в Гафане станет вторым по счету в Армении.
До этого у России было консульство в Гюмри.
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