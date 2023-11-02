Россия открывает Генконсульство в Зангезуре

Правительство России утвердило соглашение об открытии Генерального консульства в городе Гафан Сюникской (Зангезурской) области Армении.

Как сообщает Day.Az, указ об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Генеральное консульство РФ в Гафане станет вторым по счету в Армении.

До этого у России было консульство в Гюмри.