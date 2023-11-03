Организация тюркских государств как пример успешного межрегионального сотрудничества

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Будучи членом-основателем Организации тюркских государств, Азербайджан сыграл ключевую роль в укреплении единства между тюркскими народами и повышении уровня дипломатических связей между тюркскими государствами до их нынешнего высокого статуса. На фоне глобальных кризисов и неопределенности Азербайджан вместе со своими коллегами из ОТГ признает первостепенную важность укрепления связей внутри тюркского мира в качестве основной миссии.

ОТГ превратилась в силу, которая объединяет тюркские государства под знаменем их общего наследия. Со временем стало очевидно, что первоначально воспринимавшаяся в первую очередь как культурный форум, платформа ОТГ предлагает гораздо больше.

Усиление тюркского влияния в регионе совпадает с усилиями по изучению новых перспектив и мотиваций для прогресса с помощью различных институциональных и организационных структур. ОТГ уже добилась значительных успехов в этом отношении, и ее будущий потенциал развития значителен.

Сегодня в Астане, столице Казахстана, состоится 10-й саммит глав государств - членов ОТГ. Этот саммит, проходящий под лозунгом "Тюркский век", послужит важной платформой для рассмотрения широкомасштабной повестки дня организации. Ожидается, что лидеры стран примут ключевые решения, заключат соглашения и оформят документы, связанные с инициативами ОТГ в таких областях, как экономика, торговля, транспорт и таможня. Кроме того, саммит предоставит платформу для обсуждения региональных и глобальных политических и экономических тенденций.

В рамках программы саммита, которая также предусматривает переход председательства от Узбекистана к Казахстану, главы государств поставят свои подписи под Астанинским актом, Декларацией Астанинского саммита и рядом резолюций.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, выступая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, Азербайджан всегда был одной из важных, значимых стран в рамках ОТГ.

"Если мы превратим эту организацию в еще более серьезного международного игрока, то, я думаю, от этого выиграют все. У нас обширная география, некоторые страны обладают богатыми природными ресурсами, в том числе энергоресурсами, в некоторых странах есть сильный военный потенциал, и если мы объединим все эти усилия, то, конечно, увидим серьезного игрока в мировом масштабе. Организация может и, думаю, должна стать одним из глобальных силовых центров", - подчеркнул глава государства.

И, действительно, ОТГ приобретает все большее значение и есть большой потенциал для дальнейшего развития.

Роль Азербайджана в настоящее время приобретает первостепенное значение не только для членов ОТГ, но и для региона в целом, поскольку страна играет ключевую роль в поддержании всестороннего экономического развития. Основные транспортные маршруты, имеющие решающее значение для выхода центральноазиатских стран-членов организации на европейский рынок, проходят непосредственно через Азербайджан.

Доступ к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, или так называемому Среднему коридору проходит также через Турцию. Этот маршрут представляет собой своего рода ворота, открывающие возможности для глобальной торговли. Установление прочных отношений с ОТГ могло бы обеспечить существенные транзитные выгоды для ЕС в целом, а также его отдельным государствам-членам, оказывая положительное влияние на экономику всех вовлеченных стран.

Евросоюз может многое выиграть от сотрудничества с ОТГ. Тюркские государства в настоящее время предлагают заслуживающие доверия решения насущных для ЕС проблем. Установление прочных связей с ОТГ обладает потенциалом значительного укрепления позиций ЕС среди тюркоязычных стран.

Неуклонно растущий авторитет организации превратит ее в региональный мост для диалога между Востоком и Западом. Будущая траектория сотрудничества между ЕС и ОТГ представляет особый интерес, учитывая неоценимые преимущества, которые она предлагает.

Венгрия, ключевой игрок в Европе, одновременно играет значительную роль в Организации тюркских государств, имея статус наблюдателя в ОТГ. Будапешт продемонстрировал четкую приверженность углублению отношений с тюркским миром.

Общие приоритеты формируют прочную основу для развития долгосрочного сотрудничества в стратегических сферах. Азербайджан и другие страны ОТГ, каждая из которых играет значимую роль в своем регионе, обладают потенциалом и ответственностью для продвижения межрегионального сотрудничества.