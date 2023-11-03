В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ

Сегодня в столице Казахстана Астане начинает работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает в пятницу корреспондент Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию" в ноябре прошлого года.