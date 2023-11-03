В Астане проходит заседание Совета глав МИД ОТГ

В Астане стартовало заседание министров иностранных дел Организации тюркских государств, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на страницу ОТГ в соцсети "X".

Отметим, что сегодня в столице Казахстана Астане начал работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

В 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию" в ноябре прошлого года.