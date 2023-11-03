Джейхун Байрамов выступил на X заседании глав МИД Организации тюркских государств

3 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на 10-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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