https://news.day.az/politics/1611704.html Поздравляю Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности - Касым-Жомарт Токаев
Поздравляю Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности - Касым-Жомарт Токаев
Поздравляю Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.
"Это историческое событие", - сказал он.
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