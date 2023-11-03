Поздравляю Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Это историческое событие", - сказал он.

Новость обновляется