Президент Ильхам Алиев уже вошел в историю не только Азербайджана, но и мировой политики

В преддверии Дня Победы 8 ноября Day.Az побеседовал с доктором политических наук, Государственным советником РФ Первого класса, директором консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяной Полосковой.

- В победах народов и стран всегда большое значение играет роль личности. Как бы вы оценили роль Президента Азербайджана в том, что в конфликте была, наконец, поставлена окончательная точка?

- Президент Ильхам Алиев, несомненно, уже вошел в историю не только Азербайджана, но и мировой политики. Он проявил блестящую профессиональную подготовку к управлению государством в очень непростой период. Великолепные качества дипломата - а в МГИМО в советское время умели готовить кадры. И такие человеческие свойства, как способность брать на себя ответственность за принятие решений. Ведь тогда, в 2020 году никто не знал, чем закончатся военные действия. Как в любой военной кампании. И это главное качество политика - действовать во благо страны и народа, не бояться рискованных решений. А не цепляться за власть. К сожалению, армянские лидеры демонстрируют противоположный подход: сохранить власть любой ценой. Потому и оказались на свалке истории.

И еще, Президент Азербайджана сумел подобрать и сформировать грамотную команду. Поэтому хочется пожелать ему долгих лет, дальнейших свершений на благо страны.

- Существовало мнение, что Азербайджан не посмеет изменить статус-кво, установленный Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, и освобождение Шуши останется нашим самым большим достижением. Считалось, что "мир не позволит" Баку провести операцию на территории проживания армян. На чем базировались такие утверждения и как Азербайджан всех удивил?

- Кроме армянских сепаратистов и их "группы поддержки" в различных странах, в том числе, в России, никто не считал, что Азербайджан не посмеет поставить окончательную точку в карабахском вопросе и удовлетворится лишь итогами 44-дневной войны. Специалисты по региону, те, кто не был ангажирован, прекрасно понимали, что официальный Баку пошел на подписание заявления от 10 ноября 2020 года, ибо не хотел лишнего кровопролития, из уважения к руководству России, взявшей тогда на себя функции третьей стороны процесса урегулирования, и давая шанс официальному Еревану проявить благоразумие и добровольно вернуть оставшиеся оккупированные территории. Армения в тот период преследовала только одну цель: взять тайм-аут, собраться с силами, в том числе, за счет поддержки внешних игроков и начать процесс реванша. Я говорила про это тогда, говорю и сейчас.

Да, я слышала мнения, что мир, мол, не позволит и так далее. А какой "мир" мог бы не позволить вернуть сильному Азербайджану его же территории? "Мир", оболваненный армянской пропагандой? Так таких не так уж и много. "Мир", купленный на деньги армянского лобби? Так таких еще меньше, в том числе, среди зарубежных чиновников и экспертов. И после подписания заявления от 10 ноября 2020 года круг ярых сторонников армянских националистов еще более сократился. В результате, эти персоналии скатились на самое дно, фактически уравняв себя с поборниками международного терроризма. Именно, эта "мировая" группа поддержки армянских реваншистов привела к тому, что существует реальная угроза самому существованию Армении как суверенному государству. Так что пусть сами на себя пеняют.

А базировалась уверенность, что "от тайги до британских морей наша Армения всех сильней", на завышенной самооценке официального Еревана, примитивной безграмотности экспертов из разных стран, которые вместо реальной оценки потенциала современного Азербайджана транслировали своему начальству то, что тому было приятно слышать. А также на полном непонимании нынешней геополитической ситуации.

Азербайджан терпеливо ждал с 2020 года, когда у армян проснется совесть и когда власти Армении начнут выполнять принятые на себя обязательства. Если и после нынешнего урока официальный Ереван вздумает угрожать военными действиями, то получит еще раз. И этот удар может стать нокаутом для армянской государственности.

- Посредники и прочие внешние игроки и в период оккупации, и после 44-дневной войны демонстрировали заинтересованность в замораживании ситуации на этапе неопределенности. Для чего это было нужно?

- Ну, на мой взгляд, эти страны меньше всего озабочены будущим Армении и армянского народа. Я не имею в виду персоналии из органов власти, СМИ, экспертных кругов этих стран, которые находятся "на зарплате" у армянского лобби. Или криминальные транснациональные сети, которые три десятилетия наживались на нелегальных поставках наркотиков и оружия через Карабах. Внешние игроки, не втянутые в эти схемы, озабочены другим.

Мы живем во времена тектонических геополитических сдвигов. Азербайджан на глазах стал крупным игроком регионального уровня. Турция, несмотря на все внутренние проблемы, уверенно вошла в пул мировых игроков. Используя знаменитое выражение о мировой политике как о шахматной доске, можно сказать, что сейчас не просто фигуры меняются. Но ощущение, что все фигуры бросили во внутрь закрытой шахматной доски и хорошо ее встряхнули. Многим внешним игрокам придется расстаться с прежними позициями, утратить влияние, а то и часть территорий.

Особенно сложное положение у европейских стран. Да и у России не все просто. Неслучайно, глава КНР на встрече с делегацией сенаторов США заявил, что сейчас в мире две сверхдержавы: США и Китай.

Ну, а кто же захочет добровольно расстаться с прежним статусом. Усиление роли Турции и Азербайджана на мировой шахматной доске не может не вызывать раздражения у той же Франции. Карабах в период оккупации долгое время рассматривался противниками усиления роли Турции на Южном Кавказе, и не только там, как заноза. Потому и всячески пытались препятствовать разрешению данного вопроса. Но сейчас поезд уже ушел.

- На Азербайджан и лично Президента в послевоенный период оказывалось мощное давление, делались попытки использовать международные механизмы, платформы ООН, ПАСЕ, Евросоюза и др., чтобы не допустить водружения азербайджанского флага в Ханкенди. Почему эти попытки не дали результатов?

- Здесь несколько факторов. Может быть, произнесу прописную истину, но от этого она не перестанет быть истиной. Народ, который бьется за правое дело, победить нельзя. Ожидать результата от давления можно, если объект этого прессинга слаб и находится в депрессивном состоянии. Азербайджан после победы в 44-дневной войне не только "встал на крыло" (что означает новый старт успешности и развития), но и проявил подлинное великодушие победителя к побежденному.

Почему Азербайджан должен был идти на поводу у международных структур? Кстати, большинство из них не имеют сами уже давно никакого реального веса. ООН вообще стала кормушкой для бюрократии и полностью политически импотентной организацией. Кого было слушать? Свой народ или мажоров из Евросоюза? Если они такие великие политики, то пусть для начала в своих странах порядок наведут - и нам всем покажут пример. В том числе, разберутся с бывшими колониями, где они наследили.

Современные международные организации, прежде всего, ООН давно находятся в состоянии кризиса: структурного, финансового, кадрового. Поэтому не удивлюсь, если в ближайшие годы на их развалинах возникнет что-то новое, а главное, дееспособное и справедливое.

Лейла Таривердиева