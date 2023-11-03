https://news.day.az/politics/1611738.html Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности
Поздравляю Азербайджан с восстановлением территориальной целостности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре