https://news.day.az/politics/1611744.html Кыргызстан готов принять очередной саммит ОТГ - Садыр Жапаров
Кыргызстан готов принять очередной саммит ОТГ - Садыр Жапаров
Кыргызстан готов принять очередной саммит ОТГ.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.
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