В парламенте Азербайджана проходит обсуждение госбюджета на 2024 год
На заседании совместных комитетов Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".
Как сообщает в пятницу Day.Az, обсуждения проходят на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.
В обсуждениях принимают участие председатели и члены соответствующих комитетов, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и другие гости.
Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).
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