Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Организации тюркских государств.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Тюркские народы проживают на обширной территории от Байкала до Балканского полуострова. Всем известно, что тюркская цивилизация берет свое начало в Великой степи. Наследником наших общих ценностей является Организация тюркских государств. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии ОТГ. Нашей общей целью является углубление сотрудничества между тюркскими народами. Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал", - отметил он.

По его словам, Казахстан как председатель ОТГ придает большое значение активизации мер взаимодействия.

"Также мы прилагаем усилия для установления контактов в различных сферах и повышения нашей международной репутации", - добавил он.