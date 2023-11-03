Председательство Казахстана в ОТГ будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!"

В целях содействия тюркскому единству председательство Казахстана в Организации тюркских государства будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!", или "TURKTIME!".

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"В этой формуле обозначены восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты рассчитаны на крактосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита организации. В данных рамках предлагаю провести следующие мероприятия.

Первый приоритет - традиции (Traditions). Действительно, популяризация тюркского единства имеет большое значение. Нас связывают общая история, культура, язык и менталитет. В связи с этим необходимо привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу. Сегодня мы вместе рассмотрим представленные эскизы и примем совместное решение", - отметил он.

По его словам, это станет историческим моментом.

"Наш долг - изучить общие архивы и донести историческую правду до потомков. Предлагаю поручить соответствующим структурам совместно изучить неисследованные источники. Это действительно очень важная работа, потому что в нашей общей истории имеются белые пятна, которые предстоит изучить.

Также важно заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в наших странах. Особенно важно широко популяризировать анимационные фильмы для детей. Мы считаем, что для этой цели нужно использовать социальные сети, привлекать популярные медийные личности. Тем самым, несомненно, появится возможность для духовного сближения нашей молодежи", - добавил Токаев.