Турция продолжит поддерживать Азербайджан.

Как передает Day.Az , об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал в ходе выступления на заседании Совета глав МИД Организации тюркских государств в Астане.

По словам Х.Фидана, страны-члены организации должны вместе противостоять несправедливой и бесчеловечной изоляции, применяемой к туркам-киприотам.

Министр иностранных дел Турции добавил, что необходимо прилагать усилия, чтобы сделать Средний коридор более привлекательным с точки зрения инвестиций. Он подчеркнул важность транспортировки транскаспийских ресурсов, в частности, природного газа Туркменистана в Турцию и Европу.

Глава МИД Турции также заявил, что атака Израиля на Газу, массовые убийства мирных жителей недопустимы, необходимо немедленно объявить безоговорочное прекращение огня и в Газу должна непрерывно поступать помощь.