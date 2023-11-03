Главы государств-членов ОТГ подписали 12 документов по итогам саммита

Главы государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписали 12 документов по итогам 10-го юбилейного саммита ОТГ, прошедшего в Астане (Казахстан), передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Был подписан Астанинский Акт, а также Декларация 10-го саммита Организации тюркских государств. Помимо этого, подписан ряд решений:

- Решение глав государств о награждении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Высшим орденом Тюркского мира";

- Решение глав государств о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира;

- Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества;

- Решение глав государств о назначениях;

- Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств;

- Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств;

- Решение о правилах управления бюджетом Секретариата Организации тюркских государств;

- Решение о разработке "Положения о постоянных представителях Организации тюркских государств";

Также главы государств подписали Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств-членов ОТГ в области метрологии.

Кроме этого, был подписан совместный План действий (Дорожная карта) ОТГ по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.

Отметим, что 3 ноября в Астане состоялся 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств под девизом "Тюркский век".