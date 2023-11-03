Правда от Президента Ильхама Алиева

Автор: Эмин Алиев,

Главный редактор Trend

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 10-м саммите Организации тюркских государств в Астане вызвало настоящий пожар у армянских пропагандистов. Особенно сильным ударом по армянам стали слова азербайджанского лидера, сказанные им о локальных антитеррористических мероприятиях, проведенных нашей армией в сентябре.

"Хотя Армения в 2022 году заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, ее реальные действия были абсолютно нелогичными и противоречивыми. Остатки армии Армении продолжали находиться на суверенной территории Азербайджана. Тот факт, что премьер-министр Армении 2 сентября этого года поздравил с так называемой "независимостью" вымышленное образование, и проведенные 9 сентября в Карабахе так называемые "президентские выборы" были неуважением и прямой угрозой территориальной целостности и суверенитету нашей страны. 19 сентября 2023 года взрывы мин, намеренно размещенных незаконными армянскими вооруженными формированиями на наших освобожденных землях, унесли жизни 6 гражданских лиц и сотрудников полиции. После этого Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления своего конституционного строя и нейтрализации незаконных вооруженных формирований", - сказал, в частности, глава государства.

Президент Ильхам Алиев особенно подчеркнул, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и конституционный строй. "Никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было. Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Эти факты подтвердили представители ООН, дважды посетившие регион," - заявил Президент Ильхам Алиев.

И завелась грязная машина армянского вранья: буквально все армянские СМИ, каналы в Telegram и другие источники принялись ... обвинять азербайджанского лидера во "лжи".

"Как это не было жертв среди мирного населения?" - задается вопросом один из главных пропагандистских каналов Армении. И тут же пытается "доказать" это, сообщая, что 19-20 сентября в Карабахе погибли более 200 военнослужащих, а еще около 20 военных числятся пропавшими без вести.

Самое смешное, что армяне сами не поняли, как опозорились в своем лицемерии. Они пытаются обвинить главу азербайджанского государства во лжи, "забывая" о том, что военнослужащие - ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ - никаким мирным населением не являются.

Насколько мирным может считаться вооруженный человек с военным билетом в кармане, стоящий на боевой позиции и ведущий огонь? Самый мирный человек на свете, не правда ли?

Истерика армянской пропаганды будет долгоиграющей: саммит в Астане, где принимают участие в том числе союзники Еревана по ОДКБ - поздравившие Азербайджан с восстановлением суверенитета - будет им настоящей костью в горле еще очень долго.