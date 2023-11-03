Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном является двухсторонним процессом

Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном - это двусторонний вопрос.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал журналистам вице-премьер Российской Федерации (РФ) Алексей Оверчук в кулуарах XVI Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.

"Сопредседателями в этом вопросе являются вице-премьеры Армении и Азербайджана. Что касается участия и роли России в этом процессе, то мы всегда готовы оказать поддержку в предоставлении документов, в том числе и картографических, которые есть у российской стороны", - отметил он.

Оверчук подчеркнул, что формально существует рабочая группа по разблокировке коммуникаций.

"Текст совместного заявления о начале строительства железной дороги через Мегри в значительной степени готовности тоже существует. Что касается непосредственно строительства дороги, то Азербайджан уже начал строительство автомобильной дороги через территорию Ирана в обход территории Армении. Насколько нам известно, также подписан меморандум между Азербайджаном и Ираном о строительстве железной дороги через территорию Ирана в обход территории Армении", - добавил он.