Баку является ключевым связующим звеном между странами ОТГ

Азербайджан занимает положение транспортно-логистического коридора между тюркскими государствами Центральной Азии и Турцией. Без Азербайджана было бы сложно осуществлять связь между государствами ОТГ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил около 20 визитов за два года в страны ОТГ. 20 млрд долларов инвестиций были вложены Азербайджаном в эти страны. Кроме того, на 40% увеличился товарооборот между Азербайджаном и странами ОТГ. Именно страны ОТГ оказали значительную помощь в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор, доктор политических наук Дулатбек Кыдырбекулы.

По его словам, юбилейный саммит ОТГ показывает поднятие сближения тюркоязычных стран еще на один уровень.

"Даже страны-наблюдатели как Туркменистан и Венгрия старались проявлять больше активности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что единство укрепилось и его необходимо сохранить и укреплять дальше. ОТГ теперь будет на равных сотрудничать с мировыми державами", - считает он.

Как подчеркнул наш собеседник, ОТГ и весь тюркский мир держится на трех китах - экономике, политике и культуре.

"Теперь цель ОТГ - сделать тюркскую интеграцию мировым брендом. Считаю важным предложение Реджепа Тайипа Эрдогана создать общетюркский алфавит, который в идеале сблизил бы все тюркские страны и народы", - отметил профессор.

Доктор политических наук сообщил, что в ходе работы саммита были подписаны 12 документов.

"Самым важным из них является План совместных действий по развитию транспортных коммуникаций на 2023-2027 годы. В целом, считаю Х саммит ОТГ поворотным, и организация теперь будет развиваться более интенсивно", - заключил Дулатбек Кыдырбекулы.

Напомним, что 3 ноября в Астане состоялся 10-й юбилейный Саммит Организации тюркских государств под девизом "Тюркский век".

Абдул Керимханов