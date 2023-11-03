Российские миротворцы свернули еще один пост в Карабахе

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что наблюдательный пункт находился в Шушинском районе.

Напомним, что российский миротворческий контингент размещен на части территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.